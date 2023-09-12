В Сунже приступили к завершающему этапу реконструкции мечети на территории больницы

На стройплощадку подвезли весь необходимый материал. Сейчас идет облицовка культового сооружения фасадным дагестанским камнем, что придает ему совершенно иной вид. Уже установлены пять куполов золотистого цвета, самый главный из них расположился на минарете.

Специалисты полностью заменили кровлю, пол и старые окна. Для удобств молящихся значительно расширена комната для омовения. Предусмотрены отдельные помещения для мужчин и женщин. Минарет сооружения стал намного выше. Благоустройство намечено и на прилегающей к зданию территории.

Молельный дом при СЦРБ обновляют за счет собственных средств мецената, который попросил не называть своего имени из религиозных соображений.

К реконструкции мечети приступили весной, все работы, как ожидается, завершатся до конца года. Пока посетители совершают молитву в палатке, установленной недалеко от реконструируемого сооружения. В скором времени сунженцы смогут исполнять одно из обязательных предписаний священного Корана в обновленной мечети.

Жители Сунжи выразили признательность благотворителю за помощь и оказываемую городу поддержку в этом богоугодном деле.