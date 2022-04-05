В Сунже прошел субботник по очистке городского парка

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Сотрудники Минприроды региона совместно с коммунальными службами города провели масштабный субботник по очистке центрального городского парка, где на данный момент ведутся работы по реконструкции, сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

«Более 50 сотрудников Минприроды совместно с работниками МУП «УЖКХ» города провели в Сунже масштабный субботник на территории парка. В настоящее время здесь полным ходом ведется реконструкция центрального городского места отдыха», — говорится в сообщении.

Отмечается, что парковую зону благоустраивают к празднованию 30-летия возрождения Ингушетии. ⠀

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