В Сунже прошел субботник по очистке городского парка

«Более 50 сотрудников Минприроды совместно с работниками МУП «УЖКХ» города провели в Сунже масштабный субботник на территории парка. В настоящее время здесь полным ходом ведется реконструкция центрального городского места отдыха», — говорится в сообщении.

Отмечается, что парковую зону благоустраивают к празднованию 30-летия возрождения Ингушетии. ⠀