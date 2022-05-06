Экология

В Сунже провели экологическую реабилитацию городского пруда из-за обмеления

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В городе Сунжа Ингушетии из-за обмеления провели экологическую реабилитацию местного пруда путем строительства дамбы на одноименной реке для подпитки водоема, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«На место выехал первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев. Причиной, из-за которой начал иссыхать пруд, стала недостаточная подпитка водой из реки Сунжи. Евлоев поручил компетентным органам провести работы по строительству дамбы на реке Сунжа для того, чтобы увеличить объем воды, поступающей в водоём. Кроме этого, вице-премьер поставил задачу по расчистке канала», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что власти региона в перспективе рассматривают альтернативные варианты для комплексного решения проблемы подпитки пруда.

Напомним, что в 2018 году городской пруд в Сунже подвергся масштабной реконструкции. Самый крупный в республике водоем был благоустроен благодаря ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах». На реабилитацию водоёма было потрачено 118 млн руб.

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