В Сунже вслед за шлагбаумом перед мэрией избавились от конструкций, закрывавших центральную улицу

«Загромождающая металлическая конструкция с баннерами на участке улицы перед национальной библиотекой снесена, специалисты перенесли в другое место газовую трубу и электрические провода. Участок, остававшийся закрытым на протяжении десятков лет, открыт для автолюбителей», — сказал представитель пресс-службы мэрии.

По его данным, в оперативном порядке власти также устранили имевшиеся прорывы на водопроводных линиях, провели технологические работы, профилирование покрытия. После осадки грунта участок улицы будет заасфальтирован. Кроме того, на улице появятся дорожные разметки, знаки и искусственные неровности для обеспечения безопасности детей, обучающихся в близлежащей пятой школе.

Решение об открытии улицы принято для удобства горожан. Сейчас автомобилисты свободно могут перемещаться по центральной части муниципалитета, не тратя время на объезд, чтобы попасть в пункт назначения, на центральную улицу Висаитова.

Качество проведенных работ на месте в ходе инспекции оценил глава Сунжи Аслан Умаров вместе с ответственными должностными лицами.

«Специалисты газовой службы, «Ингушэнерго», аварийно-восстановительная бригада УЖКХ города сработали оперативно. Хочу выразить благодарность всем задействованным службам за то, что, несмотря на непогоду, принимали участие в благоустройстве территории», — сказал Умаров.

В апреле этого года власти Сунжи избавились от шлагбаума перед зданием администрации, закрывавшего часть улицы Осканова.

11 февраля этого года Сапралиев досрочно покинул пост мэра по собственному желанию, эту должность занял бывший замруководителя администрации Главы Ингушетии и экс-председатель райсовета Сунженского района Аслан Умаров.