Пожар

В Сунже загорелся трехэтажный торговый комплекс

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В городе Сунжа Ингушетии загорелся третий этаж торгового комплекса, на месте работают пожарные, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ГУ МЧС по региону в четверг.

«В 21:10 в оперативно-дежурную смену ведомства поступило сообщение о возгорании на третьем этаже магазина в Сунже по ул. Осканова», — сказал представитель пресс-службы.

Как отметили в ведомстве, по предварительным данным, в результате пожара в торговом комплексе погибших и пострадавших нет.

На месте инцидента работают 12 пожарных и спецтехника.

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