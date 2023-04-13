В Сунже загорелся трехэтажный торговый комплекс
В городе Сунжа Ингушетии загорелся третий этаж торгового комплекса, на месте работают пожарные, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ГУ МЧС по региону в четверг.
«В 21:10 в оперативно-дежурную смену ведомства поступило сообщение о возгорании на третьем этаже магазина в Сунже по ул. Осканова», — сказал представитель пресс-службы.
Как отметили в ведомстве, по предварительным данным, в результате пожара в торговом комплексе погибших и пострадавших нет.
На месте инцидента работают 12 пожарных и спецтехника.