В Сунженском районе Ингушетии борются с возгораниями на мусорном полигоне

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Жители посёлка Восточный выразили большую обеспокоенность за благополучие и здоровье своих детей и родных в связи с частыми возгораниями на мусорном полигоне, расположенном на территории с. п. Нестеровское.

По этому поводу в администрации Сунженского района прошло совещание. В мероприятии приняли участие прокурор района Анзор Баркинхоев, депутат Народного собрания Муса Мархиев, глава города Сунжи Аслан Умаров, начальник управления экологической безопасности Минприроды Адам Баркинхоев, гендиректор «Экосистемы» Магомед Гадаборшев, а также старейшины и жители посёлка Восточный, которые больше всего страдают от происходящего на свалке.

В ходе совещания представителями власти была обозначена главная задача — потушить возгорание свалки всеми возможными способами. Собравшимся пояснили, что работа по административному воздействию на ООО «Экосистема», в ведении которого и находится свалка, ведётся в штатном режиме и будет продолжена вплоть до возбуждения уголовного дела при необходимости.

«Потушить такие пожары сложно, поскольку ресурсов и единиц техники у организации не хватает, даже после устранения открытого огня свалка не тухнет окончательно, более глубокие слои мусора продолжают тлеть, отравляя окружающую среду», — отметил Магомед Гадаборшев.

Директор «Экосистемы» также пояснил, что компания несёт огромные потери из-за штрафных санкций со стороны надзорных органов, но вместе с тем заверил, что работа по устранению причин возгорания и тления мусора уже ведётся. По его словам, возгорания будут ликвидированы в ближайшее время с учетом погодных условий.

В завершение было также предложено провести повторное расширенное совещание на предстоящей неделе по данному вопросу.

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