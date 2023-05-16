В Сунженском районе Ингушетии до конца года завершат строительство школы на 420 мест

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В сельском поселении Нестеровское Сунженского района до конца года будет завершено строительство школы на 420 мест.

Заказчиком объекта является Минстрой Ингушетии, а строительные работы выполняет ООО «Стройпрогресс». Контрактная стоимость объекта — 366 млн руб.

Как сообщили в строительном ведомстве региона, готовность школы в настоящее время оценивается на 21%. Отмечается, что построен железобетонный каркас здания, завершены кровельные работы, кладка фасада здания, внутренних перегородок.

Строители приступили к внутренней отделке помещений, а именно к штукатурке, стяжке. Также в ближайшее время планируется монтаж стеклопакетов, установка дверей.

Далее в перечне работ теплотрасса, вентиляция, газопровод и отопление. Кроме того, в общеобразовательном учреждении предусмотрено наличие лифта, очистных сооружений, а во дворе спортивные площадки.

Напомним, школа строится в рамках национального проекта «Образование». Работы начались в 2022 году, завершить строительство планируется до конца текущего года.

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