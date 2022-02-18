В Сунженском районе Ингушетии готовятся к празднованию юбилея республики

На расширенном совещании с главами сельских поселений и директорами муниципальных домов культуры глава района Магомед Дзейтов, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, дал поручение главам сёл привести в надлежащее состояние подведомственные территории, провести субботники, разместить баннеры и растяжки, провести профилактические беседы с владельцами торговых точек по праздничному оформлению фасадов зданий.

Директорам домов культуры района были даны поручения провести серию выставок, конкурсов и флешмобов.