В Сунженском районе Ингушетии готовятся к празднованию юбилея республики
В Сунженском районе Ингушетии объявили конкурс среди муниципальных домов культуры на лучшее праздничное оформление на приз главы района, эти мероприятия приурочены к празднованию 30-летия со дня образования республики.
На расширенном совещании с главами сельских поселений и директорами муниципальных домов культуры глава района Магомед Дзейтов, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, дал поручение главам сёл привести в надлежащее состояние подведомственные территории, провести субботники, разместить баннеры и растяжки, провести профилактические беседы с владельцами торговых точек по праздничному оформлению фасадов зданий.
Директорам домов культуры района были даны поручения провести серию выставок, конкурсов и флешмобов.