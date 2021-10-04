Призыв

В Сунженском районе Ингушетии, как и по всей республике, стартовал осенний призыв

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В Сунженском районе, как и по всей Ингушетии в целом, с 1 октября стартовала осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря текущего года.

В связи с началом очередного призыва в Сунженском военном комиссариате состоялось заседание призывной комиссии, которая работает согласно утвержденному графику и в полном составе. На заседании обсудили организационные вопросы, план по призыву граждан на военную службу. Были рассмотрены личные дела призывников, вызванных в соответствии с именными списками по дням явки. При этом особое внимание в условиях распространения коронавирусной инфекции уделяется полноценной проверке состояния здоровья юношей и их медицинскому обследованию.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района республики, призыв граждан на военную службу включает явку на медицинское освидетельствование, на заседание призывной комиссии, а также явку в военный комиссариат для отправки в республиканский сборный пункт. При получении повестки призывник обязан явиться в срок и место, указанное в повестке, для прохождения медицинской и призывной комиссии. Лица, не прошедшие военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, военный билет не получают, взамен выдается справка. Данные граждане, согласно новому закону, не могут поступать на государственную и муниципальную службу и проходить службу в специальных органах.

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