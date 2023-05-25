В Сунженском районе Ингушетии на средства фонда «Сафмар» строят четыре кемпинга для туристов

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До конца июня в Ассинском ущелье Сунженского района Ингушетии построят четыре кемпинга для туристов.

Как сообщили в администрации района, на данный момент уже полностью завершены два объекта, строительство еще двух на стадии устройства крыши.

Отмечается, что туристические зоны расположены в живописных местах, рядом протекает горная река Асса и бьют чистые родники, внутри помещений созданы все условия для отдыха, установлены столы, стулья и мангалы. Все работы по строительству ведутся на средства благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева.

Будущие зоны отдыха удобны не только для отдыхающих, но и безопасны в плане экологии, строительство ведется из экологически чистых материалов. Работа ведется с целью развития туристического кластера региона.

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