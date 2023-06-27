ДТП

В Сунженском районе Ингушетии насмерть сбили ребенка

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Трехлетний ребенок погиб при ДТП на дороге в Сунженском районе Ингушетии, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.

«Около 18:00 на 2 км автодороги, соединяющей федеральную дорогу «Кавказ» и село Троицкое, 30-летний водитель «Ауди А8» допустил наезд на 3-летнего ребенка.
В результате наезда автомобиля ребёнок скончался на месте», — сказал представитель полиции.

По его информации, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщили нашему изданию в надзорном ведомстве, прокурор республики организовал проверку по данному инциденту.

«На место происшествия для координация действий правоохранительных органов выезжал прокурор Сунженского района Анзор Баркинхоев», — сообщили в пресс-службе.

Ход мероприятий прокурор республики Андрей Васильченко взял на контроль.

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