В Сунженском районе Ингушетии обнаружен схрон боеприпасов

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе управления, правоохранители, прибывшие по сигналу от МО МВД «Сунженский», обнаружили в указанном месте закопанную пластиковую канистру, содержащую несколько гранат различных наименований, унифицированные запалы, а также более полутора сотен патронов различного калибра.

Предположительный срок нахождения обследованных предметов в земле составляет шесть лет.

Найденные предметы идентифицированы и переданы для дальнейших проверок сотрудникам МВД.