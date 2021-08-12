Схрон

В Сунженском районе Ингушетии обнаружен схрон боеприпасов

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Специалисты инженерно-досмотровой группы ОМОН управления национальной гвардии по Ингушетии обследовали взрывоопасные предметы, найденные накануне в сельском поселении Даттых Сунженского района республики.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе управления, правоохранители, прибывшие по сигналу от МО МВД «Сунженский», обнаружили в указанном месте закопанную пластиковую канистру, содержащую несколько гранат различных наименований, унифицированные запалы, а также более полутора сотен патронов различного калибра.

Предположительный срок нахождения обследованных предметов в земле составляет шесть лет.

Найденные предметы идентифицированы и переданы для дальнейших проверок сотрудникам МВД.

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