В Сунженском районе Ингушетии обнаружен схрон боеприпасов
Специалисты инженерно-досмотровой группы ОМОН управления национальной гвардии по Ингушетии обследовали взрывоопасные предметы, найденные накануне в сельском поселении Даттых Сунженского района республики.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе управления, правоохранители, прибывшие по сигналу от МО МВД «Сунженский», обнаружили в указанном месте закопанную пластиковую канистру, содержащую несколько гранат различных наименований, унифицированные запалы, а также более полутора сотен патронов различного калибра.
Предположительный срок нахождения обследованных предметов в земле составляет шесть лет.
Найденные предметы идентифицированы и переданы для дальнейших проверок сотрудникам МВД.