В Сунженском районе Ингушетии обнаружен тайник с оружием и боеприпасами
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции «Оружие» в лесном массиве на окраине сельского поселения Нестеровское Сунженского района правоохранителями Ингушетии обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.
В тайнике находились автомат АКМ, магазин к нему и 34 патрона калибра 7,62 мм со следами коррозии.
Установлено, что обнаруженные предметы принадлежали члену незаконных вооруженных формирований, уничтоженному несколько лет назад при оказании сопротивления правоохранительным органам, сообщает пресс-служба МВД по республике.