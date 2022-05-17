В Сунженском районе Ингушетии обнаружен тайник с оружием и боеприпасами

В тайнике находились автомат АКМ, магазин к нему и 34 патрона калибра 7,62 мм со следами коррозии.

Установлено, что обнаруженные предметы принадлежали члену незаконных вооруженных формирований, уничтоженному несколько лет назад при оказании сопротивления правоохранительным органам, сообщает пресс-служба МВД по республике.