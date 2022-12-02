В Сунженском районе Ингушетии обновили памятники участникам ВОВ

«В ходе реставрации четырех памятников, расположенных на территории ДК и православного кладбища в селе Нестеровское, а также на территории православного кладбища и центрального парка в сельском поселении Троицкое, проведены работы по отделке диким камнем, покраске, золочению, укладке тротуарной плитки, устройству ограждения и освещения», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, также установлены мемориальные знаки, обновлены плиты с именами погибших, установлены светодиодные ночные подсветки, а также подсветки на солнечных батареях, ограждения и декоративные фонари.

Реставрация монументов павшим воинам проведена в целях сохранения и увековечения памяти людей о страшных годах войны и о тех, кто ценой собственной жизни спасал Родину от немецко-фашистских захватчиков.

Ремонтно-восстановительные работы выполнены в рамках реализации целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

Из 97 тыс. уроженцев Ингушетии в Великой Отечественной войне приняли участие 21,7 тыс. человек. Более трех тысяч ушли на фронт добровольцами. Практически каждый второй трудоспособный житель края принял участие в войне. Имена свыше 6,5 тыс. славных сыновей и дочерей Ингушетии — защитников Отечества, погибших на полях сражений, в 2016 году были увековечены на мемориальных плитах в Назрани.