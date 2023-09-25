Экология

В Сунженском районе Ингушетии обсудили проблемы, связанные с возгоранием мусорной свалки

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В администрации Сунженского района Ингушетии обсудили проблемы, связанные с возгоранием мусорной свалки, расположенной недалеко от поселка Восточный.

Отмечается, что по этому поводу глава района Иса Татиев провел срочное совещание с директором ООО «Экосистема» Магомедом Хамхоевым, председателем Сунженского районного совета депутатов Магомедом Евлоевым и главой сельского поселения Нестеровское Османом Чакиевым.

Глава района особо подчеркнул, что непосредственное воздействие данного возгорания на жизнь и здоровье жителей поселка Восточный сделало ситуацию крайне острой и требующей немедленной реакции.

По итогам заседания было принято решение о привлечении максимально возможного количества тяжелой техники для скорейшего тушения возгорания на мусорном полигоне.

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