В Сунженском районе Ингушетии обсудили проблемы, связанные с возгоранием мусорной свалки

Отмечается, что по этому поводу глава района Иса Татиев провел срочное совещание с директором ООО «Экосистема» Магомедом Хамхоевым, председателем Сунженского районного совета депутатов Магомедом Евлоевым и главой сельского поселения Нестеровское Османом Чакиевым.

Глава района особо подчеркнул, что непосредственное воздействие данного возгорания на жизнь и здоровье жителей поселка Восточный сделало ситуацию крайне острой и требующей немедленной реакции.

По итогам заседания было принято решение о привлечении максимально возможного количества тяжелой техники для скорейшего тушения возгорания на мусорном полигоне.