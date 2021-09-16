В Сунженском районе Ингушетии обсудили состояние детско-юношеских спортивных школ

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Начальник социального отдела администрации Сунженского района Ибрагим Гулиев встретился с директорами детско-юношеских спортивных школ.

Участники мероприятия коснулись ряда вопросов относительно деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта. Особый акцент был поставлен на содержании и эксплуатации спортивных сооружений, дисциплине, трудовых отношениях, соблюдении санитарной чистоты и порядка на территориях учреждений.

В свою очередь директора спортучреждений поделились имеющимися в работе проблемными моментами и задали ряд вопросов.

В завершение встречи Ибрагим Гулиев вручил директору ФОКа сельского поселения Галашки Махмуду Албакову юбилейную медаль с соответствующим удостоверением.

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