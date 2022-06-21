В Сунженском районе Ингушетии обсудили вопрос отбора кандидатов в роту для участия в СВО
В рамках исполнения поручения Министерства обороны России в Ингушетии будет сформирована именная «Ингушская» стрелковая рота 34-ой отдельной мотострелковой бригады из граждан, изъявивших желание заключить контракт для прохождения военной службы.
Глава района Магомед Дзейтов, сообщила его пресс-служба, дал поручение довести информацию до жителей о возможности заключения контракта с последующим вступлением в именную роту, провести отбор кандидатов в соответствии с требованиями для службы по контракту в ВС России.
Отмечается, что кандидаты должны быть мотивированными, чтобы достойно представлять республику при участии в специальной военной операции на Украине.