В Сунженском районе Ингушетии обсудили вопрос отбора кандидатов в роту для участия в СВО

Глава района Магомед Дзейтов, сообщила его пресс-служба, дал поручение довести информацию до жителей о возможности заключения контракта с последующим вступлением в именную роту, провести отбор кандидатов в соответствии с требованиями для службы по контракту в ВС России.

Отмечается, что кандидаты должны быть мотивированными, чтобы достойно представлять республику при участии в специальной военной операции на Украине.