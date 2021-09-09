Профилактика ДТП

В Сунженском районе Ингушетии обсудили вопрос профилактики ДТП, связанных с наездами на коров

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В Сунженском районе Ингушетии обсудили вопрос профилактики ДТП, связанных с наездами на сельскохозяйственных животных.

По мнению главы района Магомеда Дзейтова, выпас сельскохозяйственных животных должен осуществляться на отведенных местах, под наблюдением владельцев животных либо уполномоченных ими лиц. Он считает, что передвижение животных должно осуществляться в сопровождении владельца или ответственного лица.

«К сожалению, некоторые жители зачастую игнорируют указанные правила, крупный рогатый скот часто находится на улицах сел, а также вне населенного пункта на проезжей части дороги без присмотра как в светлое, так и в темное время суток, что зачастую приводит к ДТП с летальным исходом», — цитирует главу района его пресс-служба.

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