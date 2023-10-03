В Сунженском районе Ингушетии обсудили вопросы осеннего призыва в армию

На совещании под председательством руководителя района Исы Татиева главы сельских поселений поделились своим мнением и опытом работы с призывниками, а также высказали свои предложения и идеи по улучшению системы уведомления призывников. На мероприятии обсуждались также новые изменения в законодательстве о военной службе.

«На совещании с участием руководителя администрации Главы и правительства РИ Джамбулата Оздоева, военного комиссара региона Заурбека Гадаборшева было выдвинуто несколько конкретных предложений по совершенствованию системы призыва, повышению качества военной подготовки и созданию дополнительных условий для успешного прохождения службы», — рассказали газете «Ингушетия» в администрации района.