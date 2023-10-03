Призыв

В Сунженском районе Ингушетии обсудили вопросы осеннего призыва в армию

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В Сунженском районе Ингушетии обсудили актуальные вопросы призыва молодых людей на военную службу.

На совещании под председательством руководителя района Исы Татиева главы сельских поселений поделились своим мнением и опытом работы с призывниками, а также высказали свои предложения и идеи по улучшению системы уведомления призывников. На мероприятии обсуждались также новые изменения в законодательстве о военной службе.

«На совещании с участием руководителя администрации Главы и правительства РИ Джамбулата Оздоева, военного комиссара региона Заурбека Гадаборшева было выдвинуто несколько конкретных предложений по совершенствованию системы призыва, повышению качества военной подготовки и созданию дополнительных условий для успешного прохождения службы», — рассказали газете «Ингушетия» в администрации района.

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