Библиотека

В Сунженском районе Ингушетии открылась первая модельная библиотека

0

В сельском поселении Мужичи состоялось торжественное открытие первой в Сунженском районе модельной библиотеки, сообщили газете «Ингушетия» в централизованной библиотечной системе муниципалитета.

Мероприятия началось с традиционного ингушского танца в исполнении творческого коллектива сельского Дома культуры, гостям провели экскурсию по читальному залу и обзор обновлённого книжного фонда.

Библиотека нового поколения, созданная в рамках реализации национального проекта «Культура», оснащена удобной мебелью, современной компьютерной и мультимедийной техникой, приобретено более 2 тысяч новых книг.

Кроме того, обновленная библиотека стала более комфортной для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, для них созданы автоматизированные рабочие места.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии поздравил спасателей с профессиональным праздником
В выходные дни в больницах Ингушетии не будет проблем с медицинским кислородом, заверили в Минздраве региона
В праздничные выходные дни в правительстве Ингушетии будет работать оперативный штаб
62-летний житель Ингушетии предстанет перед судом за незаконное хранение марихуаны
Глава Ингушетии провел прием граждан по личным вопросам
Ингушская прокуратура добилась закрытия 11 сайтов за продажу снюса
Житель Ингушетии получил условный срок и лишился прав за управление автомобилем в состоянии опьянения
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает на выставку «Новый год у ингушей. История праздника»
Главному энергетику Ингушетии объявлена благодарность Главы республики
Жительница Ингушетии признана виновной в мошенничестве на сумму 4 млн рублей
Кикбоксеры из Назрановского района Ингушетии успешно выступили на Кубке России в Башкортостане

Главное

Яндекс.Метрика

 