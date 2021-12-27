В Сунженском районе Ингушетии открылась первая модельная библиотека

Мероприятия началось с традиционного ингушского танца в исполнении творческого коллектива сельского Дома культуры, гостям провели экскурсию по читальному залу и обзор обновлённого книжного фонда.

Библиотека нового поколения, созданная в рамках реализации национального проекта «Культура», оснащена удобной мебелью, современной компьютерной и мультимедийной техникой, приобретено более 2 тысяч новых книг.

Кроме того, обновленная библиотека стала более комфортной для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, для них созданы автоматизированные рабочие места.