В Сунженском районе Ингушетии открылись первичные отделения РДДМ

0

На базе школ сельского поселения Троицкое открылись первичные отделения Российского движения детей и молодежи.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, подобные ячейки молодой общероссийской общественно-государственной организации будут открываться во всех образовательных учреждениях района.

Напомним, РДДМ содействует проведению государственной политики в интересах детей и молодёжи, участию в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга, созданию возможностей для всестороннего развития и самореализации, подготовке детей и молодёжи к полноценной жизни в обществе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Специалисты Россельхозцентра по Ингушетии предупреждают о нашествии мышевидных вредителей
В Малгобекском районе Ингушетии обсудили вопросы улучшения платежной дисциплины
Вечер памяти Суламбека Мамилова прошел в Малгобекском районе Ингушетии
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев забил гол за «Зенит» в контрольном матче в Катаре
Уроженка Чечни уличена в махинациях с маткапиталом на 466 тыс. рублей в Ингушетии
Житель Ингушетии, находясь в СИЗО, «сдал» квартиру за 28 тыс. рублей
В Ингушетии за год поголовье овец и коз увеличилось на 10%
Жителя Ингушетии будут судить за хранение золота почти на 17 млн рублей
В Ингушетии открыта горячая линия по дополнительной иммунизации против полиомиелита
Проблему безнадзорных животных обсудили в парламенте Ингушетии
В пожарно-спасательном колледже Ингушетии обсудили технологии социального проектирования

Главное

Яндекс.Метрика

 