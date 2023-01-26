В Сунженском районе Ингушетии открылись первичные отделения РДДМ

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, подобные ячейки молодой общероссийской общественно-государственной организации будут открываться во всех образовательных учреждениях района.

Напомним, РДДМ содействует проведению государственной политики в интересах детей и молодёжи, участию в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга, созданию возможностей для всестороннего развития и самореализации, подготовке детей и молодёжи к полноценной жизни в обществе.