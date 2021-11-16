В Сунженском районе Ингушетии переписано 100% жителей

В мероприятии приняли участие глава администрации района Беслан Цечоев, заместитель руководителя Северо-Кавказстата Ибрагим Экажев, уполномоченные по вопросам ВПН-2020 по Сунженскому району, а также главы сельских поселений Сунженского района.

Ибрагим Экажев сообщил, что переписано 100% жителей Сунженского района.

«Выполнена огромная работа, которая ляжет в основу планирования социально-экономического развития региона. Благодаря полученным данным мы лучше поймём, где находимся и куда двигаться дальше. Примем более точные и эффективно работающие на благо жителей государственные программы», — отметил заместитель руководителя Северо-Кавказстата.

Первые данные о численности населения Российской Федерации появятся в январе следующего года. Официальные итоги переписи будут подведены в два этапа: до 31 мая и до 31 декабря 2022 года. Благодаря цифровизации это в несколько раз быстрее, чем в предыдущих переписях.

Напомним, Ингушетия по всем показателям находится в числе 20 регионов, где перепись прошла успешно. На территории республики переписной кампанией было охвачено 100% населения. Через единый портал «Госуслуги» переписались около 9% жителей. Таким образом, большинство участников решило воспользоваться услугами волонтеров-переписчиков, число которых составило порядка 900 человек.