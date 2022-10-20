В Сунженском районе Ингушетии принимают дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности

В этих целях, сообщили в администрации района, поручено незамедлительно организовать и осуществить проверки состояния физической защиты подведомственных объектов и уровня готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов. Глав сельских поселений района обязали провести профилактические беседы с жителями населенных пунктов в целях недопущения втягивания молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность.

Отмечается, что решено проводить профилактические работы с населением с привлечением старейшин и духовенства по вопросам соблюдения бдительности и своевременного информирования правоохранительных органов.