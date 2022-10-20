Антитеррор

В Сунженском районе Ингушетии принимают дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности

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Антитеррористической комиссией Сунженского района Ингушетии решено принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасности объектов промышленности, топливно-энергетического и транспортного комплексов, здравоохранения, образования, а также мест массового пребывания людей.

В этих целях, сообщили в администрации района, поручено незамедлительно организовать и осуществить проверки состояния физической защиты подведомственных объектов и уровня готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов. Глав сельских поселений района обязали провести профилактические беседы с жителями населенных пунктов в целях недопущения втягивания молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность.

Отмечается, что решено проводить профилактические работы с населением с привлечением старейшин и духовенства по вопросам соблюдения бдительности и своевременного информирования правоохранительных органов.

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