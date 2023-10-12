Водоснабжение

В Сунженском районе Ингушетии приняли меры по улучшению водоснабжения при пожарах

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Администрацией сельского поселения Троицкое были осуществлены работы по ремонту и замене гидрантов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в результате выполненных мероприятий было установлено 10 новых гидрантов, что значительно улучшило систему противопожарной безопасности в населенном пункте.

Отмечается, что специалисты также провели ремонт 13 уже имеющихся гидрантов, что позволило повысить их надежность и работоспособность.

«Все эти работы были выполнены для обеспечения жителям поселения более безопасной и надежной системы водоснабжения в случае возникновения пожара», — подчеркнули в администрации района.

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