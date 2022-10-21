СВО

В Сунженском районе Ингушетии прошла встреча с добровольцами, решившими принять участие в СВО

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Заместитель главы администрации Сунженского района Ингушетии Осман Евлоев встретился с добровольцами, решившими принять участие в специальной военной операции.

Как сообщили в администрации Сунженского района, Муса Чаниев и Адам Евлоев — жители сельского поселения Нестеровское, Адам ранее служил в танковых войсках, и является механиком-водителем, Муса имеет звание сержанта и был командиром отделения в общевойсковой армии.

Отмечается, что глава сельского поселения Аслан Чакиев приобрел для бойцов всю необходимую экипировку и оказал финансовую помощь.

Добровольцы сначала пройдут подготовку, а затем отправятся в зону проведения специальной военной операции. Осман Евлоев пожелал им скорого возвращения домой с победой, живыми и здоровыми.

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