В Сунженском районе Ингушетии прошла встреча с добровольцами, решившими принять участие в СВО
Заместитель главы администрации Сунженского района Ингушетии Осман Евлоев встретился с добровольцами, решившими принять участие в специальной военной операции.
Как сообщили в администрации Сунженского района, Муса Чаниев и Адам Евлоев — жители сельского поселения Нестеровское, Адам ранее служил в танковых войсках, и является механиком-водителем, Муса имеет звание сержанта и был командиром отделения в общевойсковой армии.
Отмечается, что глава сельского поселения Аслан Чакиев приобрел для бойцов всю необходимую экипировку и оказал финансовую помощь.
Добровольцы сначала пройдут подготовку, а затем отправятся в зону проведения специальной военной операции. Осман Евлоев пожелал им скорого возвращения домой с победой, живыми и здоровыми.