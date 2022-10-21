В Сунженском районе Ингушетии прошла встреча с добровольцами, решившими принять участие в СВО

Как сообщили в администрации Сунженского района, Муса Чаниев и Адам Евлоев — жители сельского поселения Нестеровское, Адам ранее служил в танковых войсках, и является механиком-водителем, Муса имеет звание сержанта и был командиром отделения в общевойсковой армии.

Отмечается, что глава сельского поселения Аслан Чакиев приобрел для бойцов всю необходимую экипировку и оказал финансовую помощь.

Добровольцы сначала пройдут подготовку, а затем отправятся в зону проведения специальной военной операции. Осман Евлоев пожелал им скорого возвращения домой с победой, живыми и здоровыми.