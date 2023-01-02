В Сунженском районе Ингушетии прошли праздничные новогодние мероприятия

В Доме культуры сельского поселения Галашки новогодняя программа включала в себя песни, стихи, танцы, литературно-драматические композиции, а также музыкальные композиции в исполнении руководителей и участников кружков.

«На празднике присутствовали начальник социального отдела администрации Сунженского района Ибрагим Гулиев и специалист соцотдела Ахмед Шевхалов. После завершения мероприятия Ибрагим Гулиев вручил всем участникам кружков нашего Дома культуры новогодние подарки. Дети были очень рады такому вниманию», — рассказала директор ДК Мадина Балаева.

Порадовал сельских жителей и коллектив Дома культуры сельского поселения Алхасты. Здесь новогодние утренники работники культуры проводили в местной школе. Талантливые воспитанники ДК, участники художественной самодеятельности были самыми активными участниками праздничной новогодней программы. Дети исполняли песни, танцевали, рассказывали новогодние стихи, водили хороводы. Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех с праздником и вручили ребятам новогодние подарки.

Праздничный концерт «Чудеса под Новый год» с чаепитием и сладкими угощениями собрал сельчан в Доме культуры сельского поселения Мужичи. Новогоднее представление «Лесная сказка», подготовленное членами театрального кружка местного Дома культуры под руководством М. Балхоева, надолго запомнится юным жителям сельского поселения Нестеровское.

Новогоднее представление «Как Кролик хотел стать звездой», состоявшееся в Доме культуры сельского поселения Алкун, напомнило его зрителям о том, что символом наступающего Нового 2023 года является Кролик. Оживший символ года, пришедший в гости к ребятам, развлекал всех танцами, песнями и искрометными шутками. Затем детишки встретили Деда Мороза и Снегурочку, которые пришли не с пустыми руками, подарив участникам праздника подарки.

С поздравлениями к взрослым и маленьким сельчанам обратилась директор Дома культуры Мадина Горбакова. Она вручила всем кружковцам, которые активно участвовали во всех мероприятиях на протяжении года, а также другим присутствовавшим на празднике детишкам сладкие новогодние подарки.