В Сунженском районе Ингушетии прошли рейдовые мероприятия по пилорамам
Рабочая группа, в которую входят представители филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго», ГКУ «Сунженское лесничество», правоохранительные органы, Сунженский РЭС и налоговая служба, провела в сельском поселении Мужичи рейдовые мероприятия по выявлению организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по заготовке и распиловке древесины без соответствующих документов.
В ходе обследования пилорам были выявлены недобросовестные предприниматели, ведущие переработку лесопродукции без регистрации предприятий в налоговых органах и без договоров на подключение к электросетям. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, к каждому из них будут применяться административные наказания за совершенные правонарушения.
Такие мероприятия планируют продолжить и в других сельских поселениях Сунженского района.