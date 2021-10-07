В Сунженском районе Ингушетии прошли рейдовые мероприятия по пилорамам

В ходе обследования пилорам были выявлены недобросовестные предприниматели, ведущие переработку лесопродукции без регистрации предприятий в налоговых органах и без договоров на подключение к электросетям. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, к каждому из них будут применяться административные наказания за совершенные правонарушения.

Такие мероприятия планируют продолжить и в других сельских поселениях Сунженского района.