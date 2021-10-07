В Сунженском районе Ингушетии прошли рейдовые мероприятия по пилорамам

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Рабочая группа, в которую входят представители филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго», ГКУ «Сунженское лесничество», правоохранительные органы, Сунженский РЭС и налоговая служба, провела в сельском поселении Мужичи рейдовые мероприятия по выявлению организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по заготовке и распиловке древесины без соответствующих документов.

В ходе обследования пилорам были выявлены недобросовестные предприниматели, ведущие переработку лесопродукции без регистрации предприятий в налоговых органах и без договоров на подключение к электросетям. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, к каждому из них будут применяться административные наказания за совершенные правонарушения.

Такие мероприятия планируют продолжить и в других сельских поселениях Сунженского района.

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