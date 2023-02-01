В Сунженском районе Ингушетии прошло мероприятие, посвященное адатам народа

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В Сунженском районном доме культуры в сельском поселении Нестеровское наставник школы ингушских адатов Хаваш Албаков провёл мероприятие.

Он рассказал молодёжи о культуре, традициях, обычаях, этических нормах, адатах ингушского народа, сообщили в администрации Сунженского района. Для зрителей коллектив РДК представил сценическую постановку старинного обычая «Шуточное сватовство». Участники действа устроили импровизированный баттл, в котором упражнялись в остроумии и красноречии, задавая друг другу традиционные ингушские загадки.

Подводя итоги мероприятия, старейшины отметили необходимость сохранения языка, традиций и обычаев ингушского народа.

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