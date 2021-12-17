В Сунженском районе Ингушетии провели акцию, направленную на пропаганду здорового образа жизни

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, особый акцент в ходе беседы был сделан на негативных последствиях употребления психотропных веществ и курительных смесей. Организаторы мероприятия привели причины, по которым каждый должен отказаться от наркотиков.

Сотрудники полиции рассказали школьникам об основных направлениях деятельности правоохранительных органов в борьбе с наркоманией, разъяснили положения законодательства, регламентирующие ответственность за правонарушения и преступления в сфере оборота наркотических средств.

В завершение мероприятия члены президиума дали обучающимся рекомендации, как следует вести себя в различных ситуациях, в том числе в случаях, когда им предлагают купить или употребить запрещенные вещества или «лекарственные препараты».