Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, проект нацелен на просвещение и вовлечение детей и молодёжи в систематические занятия физической культурой и спортом.

В ходе мероприятий лекторы рассказывали молодым спортсменам о вреде пагубных привычек и пользе здорового образа жизни, о том, как они справлялись со сложностями, ленью, как мотивировали себя для занятий физкультурой.