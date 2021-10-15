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В Сунженском районе Ингушетии провели акцию «Поделись своим знанием: спорт — норма жизни»

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В рамках акции «Поделись своим знанием: спорт — норма жизни» в спортивных учреждениях Сунженского района прошли мастер-классы и семинары с участием именитых спортсменов и тренеров.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, проект нацелен на просвещение и вовлечение детей и молодёжи в систематические занятия физической культурой и спортом.

В ходе мероприятий лекторы рассказывали молодым спортсменам о вреде пагубных привычек и пользе здорового образа жизни, о том, как они справлялись со сложностями, ленью, как мотивировали себя для занятий физкультурой.

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