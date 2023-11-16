Профилактика терроризма

В Сунженском районе Ингушетии провели мероприятие «Антитеррор. Правила поведения и личная безопасность»

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В спортшколе сельского поселения Нестеровское имени Мусы Евлоева провели профилактическую беседу с воспитанниками на тему «Антитеррор. Правила поведения и личная безопасность».

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в ходе мероприятия юные спортсмены ознакомились с правилами поведения в условиях террористических атак и основами антитеррористической безопасности. Выступающие детально разъяснили, как вести себя при контакте с подозрительными лицами. Кроме того, особое внимание аудитории спикеры акцентировали на недопустимости касания и перемещения каких-либо сомнительных предметов: рюкзаков, пакетов и т. д.

«Такие мероприятия помогают воспитывать у детей ответственность за свою безопасность, учат соблюдать правила, которые сохранят их жизнь и здоровье, ориентируют детей на осознание важности соблюдения правил антитеррористической безопасности, способствуют умению проявлять осторожность и осмотрительность», — рассказали организаторы беседы.

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