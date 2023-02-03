Профилактика наркомании

В Сунженском районе Ингушетии провели мероприятие на тему противодействия наркомании

0

В Доме культуры сельского поселения Нестеровское провели профилактическое антинаркотическое мероприятие для учащихся старших классов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, на встречу с ребятами приехали руководитель реабилитационного центра Марат Озиев, начальник социального отдела районной администрации Ибрагим Гулиев, глава села Аслан Чакиев и представители местного духовенства.

Духовные лица рассказали о пагубной страсти с точки зрения религии, о крайне негативном, непримиримом её отношении к наркомании.

По мнению организаторов встречи, необходимо противостоять негативному влиянию со стороны, относиться к жизни как к величайшей ценности, данной Всевышним.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия получит более 2,5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора
В Ингушетии в 2023 году начнется оздоровление реки Сунжа
Заброшенные ореховые сады в Ингушетии готовы возродить уже 10 предпринимателей
Житель Ингушетии разбился насмерть, упав в шахту лифта строящегося дома
В музее ИЗО Ингушетии состоялась запись проекта «Грация ингушского танца в музее»
Иностранка осуждена в Ингушетии за вовлечение малолетней дочери в попрошайничество
В Магасе Ингушетии состоялось открытие регионального «Движения первых»
Глава села в Ингушетии подозревается в незаконной выдаче земельного участка
Незрячим в Ингушетии стали доступны материалы по финансовой грамотности
В Назрани в 2023 году будут благоустроены четыре общественные территории
В городе воинской славы Малгобеке Ингушетии почтили память погибших в Сталинградской битве

Главное

Яндекс.Метрика

 