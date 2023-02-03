В Сунженском районе Ингушетии провели мероприятие на тему противодействия наркомании

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, на встречу с ребятами приехали руководитель реабилитационного центра Марат Озиев, начальник социального отдела районной администрации Ибрагим Гулиев, глава села Аслан Чакиев и представители местного духовенства.

Духовные лица рассказали о пагубной страсти с точки зрения религии, о крайне негативном, непримиримом её отношении к наркомании.

По мнению организаторов встречи, необходимо противостоять негативному влиянию со стороны, относиться к жизни как к величайшей ценности, данной Всевышним.