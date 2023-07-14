ЖКХ

В Сунженском районе Ингушетии провели проверку котельных помещений социальных учреждений

0

В Сунженском районе Ингушетии рабочая группа в составе МЧС республики, представителей районной и местной администраций провела проверку котельных помещений социальных учреждений, включая школы, детские сады и дома культуры.

Как сообщили в администрации района, особое внимание уделялось правильной эксплуатации оборудования и готовности к отопительному сезону.

В результате проведенных мероприятий были выявлены некоторые нарушения, и ответственным лицам дали соответствующие рекомендации по принятию мер, направленных на предотвращение возможных противопожарных ситуаций.

«Важность поддержания безопасности и спокойной атмосферы в данных учреждениях является приоритетной задачей, и поэтому принятие соответствующих мер на самом высоком уровне является необходимым», — подчеркнули организаторы акции.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии ведется подготовка к очередному слёту молодежи «Бейни-2023»
На реке Сурхахи начаты руслорегулировочные работы
Подпольное производство табачных изделий выявили в Ингушетии
Росмолодежь обновила линейку форумов и приглашает молодых людей Ингушетии познакомиться с ними
В Ингушетии обсудили реализацию проекта «Код будущего»
В России все сведения о пенсиях, льготах и льготниках соберут в единую базу
Активистка «Движения первых» из Ингушетии стала победительницей всероссийского конкурса
Власти Назрани провели работу по озеленению города
В Карабулаке Ингушетии обсудили вопросы проведения муниципальных выборов осенью
Юные ингушские бойцы ММА, которым меценат Бекхан Барахоев оказал помощь, завоевали 8 золотых медалей в Кисловодске
Ингушская команда слабовидящих спортсменов успешно выступила на соревнованиях в Дагестане

Главное

Яндекс.Метрика

 