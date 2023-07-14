В Сунженском районе Ингушетии провели проверку котельных помещений социальных учреждений

Как сообщили в администрации района, особое внимание уделялось правильной эксплуатации оборудования и готовности к отопительному сезону.

В результате проведенных мероприятий были выявлены некоторые нарушения, и ответственным лицам дали соответствующие рекомендации по принятию мер, направленных на предотвращение возможных противопожарных ситуаций.

«Важность поддержания безопасности и спокойной атмосферы в данных учреждениях является приоритетной задачей, и поэтому принятие соответствующих мер на самом высоком уровне является необходимым», — подчеркнули организаторы акции.