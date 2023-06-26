В Сунженском районе Ингушетии провели шахматный турнир в рамках месячника борьбы с наркоманией

Как отметили в администрации Сунженского района Ингушетии, начались соревнования с беседы о шахматах, где каждый участник смог узнать много новых интересных фактов из истории древней игры. Организаторы рассказали о правилах и тактике игры и о том, как она может влиять на развитие смекалки, логики и других полезных качеств.

После беседы стартовал турнир. Его организаторы надеются, что такие мероприятия помогут популяризовать здоровый образ жизни и развивать полезные навыки у людей, особенно в молодежной среде.

«Шахматы — это не только игра, но и целый мир, где можно провести время с умом и пользой, а также найти новых друзей и единомышленников», — подчеркнули организаторы состязаний.