В Сунженском районе Ингушетии провели сход граждан по остро стоящим проблемам

По информации пресс-службы Сунженского района, участники схода обсудили животрепещущие темы: меры по предотвращению и предупреждению ДТП в республике, по борьбе с развитием алкоголизма и наркомании; проблемы, возникающие при приёме граждан на службу в органы внутренних дел, прививочную кампанию против детского полиомиелита.

В мероприятии приняли участие глава Сунженского района Иса Татиев, председатель Сунженского районного совета депутатов Магомед Евлоев, начальник полиции МВД РИ по охране общественного порядка Багомед Маммаев, представители Управления ГИБДД МВД по республике, Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Ингушетии, а также председатель общественного совета при МВД по региону Муса Гадиев.

Также во время встречи спикеры ответили на все интересующие жителей муниципальных образований вопросы.