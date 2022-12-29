В Сунженском районе Ингушетии провели совещание с главами сел по призывной кампании

«Нам необходимо завершить осеннюю призывную кампанию и этот год успешно, выполнив установленный план», — цитирует Татиева его пресс-служба.

В связи с чем глава района поручил подчинённым совместно с силовыми структурами приложить все усилия по оповещению призывников о необходимости прохождения срочной службы, а также провести профилактические беседы с родителями молодых людей.