В Сунженском районе Ингушетии провели совещание с главами сел по призывной кампании

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Глава Сунженского района Иса Татиев провел совещание с главами поселений Троицкое, Галашки, Мужичи и Алкун по призывной кампании.

«Нам необходимо завершить осеннюю призывную кампанию и этот год успешно, выполнив установленный план», — цитирует Татиева его пресс-служба.

В связи с чем глава района поручил подчинённым совместно с силовыми структурами приложить все усилия по оповещению призывников о необходимости прохождения срочной службы, а также провести профилактические беседы с родителями молодых людей.

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