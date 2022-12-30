Вольная борьба

В Сунженском районе Ингушетии провели юношеское первенство по вольной борьбе

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В спортивной школе Сунженского района, расположенной в сельском поселении Мужичи, провели открытое первенство по вольной борьбе среди юношей.

Как отметили в администрации района, спортивный зал по многочисленным просьбам сельчан был открыт в Мужичах недавно, но там уже тренируются дети с самого села и близлежащих предгорных поселений.

Отмечается, что комфортный зал дает возможность ребятам бесплатно заниматься боксом, греко-римской и вольной борьбой, каратэ и стрельбой из лука под руководством опытных тренеров.

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