В Сунженском районе Ингушетии проверили готовность школ к угрозам террористического характера

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По поручению Минобрнауки Ингушетии в третьей школе сельского поселения Нестеровское были проведены учения, направленные на повышение уровня готовности педагогических и иных работников и обучающихся, осуществляющих охрану образовательной организации, к угрозе совершения преступлений террористической направленности.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в данном мероприятии приняли участие сотрудники школы, которые, по словам организаторов, показали слаженность в действиях согласно инструкциям.

Отмечается, что в ходе проведения учений проверили работоспособность систем оповещения, отработали взаимодействие с оперативными службами (МЧС, Росгвардия).

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