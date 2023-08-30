В Сунженском районе Ингушетии проверили готовность школ к угрозам террористического характера

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в данном мероприятии приняли участие сотрудники школы, которые, по словам организаторов, показали слаженность в действиях согласно инструкциям.

Отмечается, что в ходе проведения учений проверили работоспособность систем оповещения, отработали взаимодействие с оперативными службами (МЧС, Росгвардия).