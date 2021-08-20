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В Сунженском районе Ингушетии проверили избирательные участки и помещения для голосования

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В Сунженском районе Ингушетии проверили избирательные участки и помещения для голосования на предмет их антитеррористической защищённости и пожарной безопасности.

В ходе проверки межведомственной рабочей группой дополнительно были проведены инструктажи ответственных должностных лиц по соблюдению правил безопасности.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, также проверялись лица руководящего состава и члены участковых избирательных комиссий на знание первоочередных действий в условиях возникновения угрозы, различного рода чрезвычайных ситуаций, непредвиденных обстоятельств, правил эвакуации, пожарной безопасности, а также мер ответственности за их нарушение.

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