Призыв

В Сунженском районе Ингушетии успешно завершена отправка призывников для прохождения военной службы

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В Сунженском районе Ингушетии успешно завершена отправка призывников для прохождения военной службы в рамках весенней призывной кампании.

Председатель призывной комиссии Сунженского района Хасан Цечоев подчеркнул, что все мероприятия в рамках призывной кампании были проведены качественно.

«Мы считаем вопросы организации призыва граждан на военную службу особенно важными. И все, что зависело от ответственных лиц, было неукоснительно выполнено», — цитирует Хасана Цечоева пресс-служба администрации района.

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