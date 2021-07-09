В Сунженском районе Ингушетии успешно завершена отправка призывников для прохождения военной службы

Председатель призывной комиссии Сунженского района Хасан Цечоев подчеркнул, что все мероприятия в рамках призывной кампании были проведены качественно.

«Мы считаем вопросы организации призыва граждан на военную службу особенно важными. И все, что зависело от ответственных лиц, было неукоснительно выполнено», — цитирует Хасана Цечоева пресс-служба администрации района.