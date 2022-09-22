Горячая линия

В Сунженском районе Ингушетии заработала «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации

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В военном комиссариате Сунженского района Ингушетии заработала «прямая телефонная линия», при обращении на которую можно получить полную информацию по вопросу отбора граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по контракту.

Как сообщили в мэрии Карабулака, любой желающий может задать интересующий вопрос об условиях заключения контракта, предъявляемых требованиях к военнослужащим, денежном довольствии, социальном пакете, льготах и т. д.

Телефонные номера «горячей линии»: 8 (8734) 72-28-21, 8 (962) 640-46-18. Ответственное лицо - Муса Дзангиев.

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