В Сунженском районе Ингушетии заработала «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации
В военном комиссариате Сунженского района Ингушетии заработала «прямая телефонная линия», при обращении на которую можно получить полную информацию по вопросу отбора граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по контракту.
Как сообщили в мэрии Карабулака, любой желающий может задать интересующий вопрос об условиях заключения контракта, предъявляемых требованиях к военнослужащим, денежном довольствии, социальном пакете, льготах и т. д.
Телефонные номера «горячей линии»: 8 (8734) 72-28-21, 8 (962) 640-46-18. Ответственное лицо - Муса Дзангиев.