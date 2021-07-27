В Сунженском районе Ингушетии завершается работа по оценке конкурсных личных подсобных хозяйств

Члены комиссии побывали на подворьях участников из сельских поселений Мужичи и Алкун. Всего от Сунженского района принимают участие 19 конкурсантов.

«Для большей части сельских жителей такой вид деятельности стал основным источником экологически чистых продуктов для своего стола и дополнительным доходом в семейный бюджет. У каждого хозяина подворья свои секреты и методы ухода за животными и растениями, но всех их объединяет одно — преданность любимому делу», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации района.

Совсем скоро будут выбраны лучшие сельхоз товаропроизводители со всей республики. С 2 по 31 августа текущего года пройдёт оценка участников для определения победителей конкурса. По итогам конкурса, которые подведут 31 августа, будут определены 13 лучших подсобных хозяйств, которые получат из фонда правительства региона 2 млн 300 тыс. рублей.