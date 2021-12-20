В Сунженском районе Ингушетии завершилась осенняя призывная кампания

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, последняя группа новобранцев отбыла из республиканского комиссариата в селе Экажево в войска. План по количеству призывников выполнен на все 100 процентов.

«Эта кампания далась сложнее, чем предыдущая. Но всё же нам удалось общими усилиями выполнить установленный план по отправке призывников на службу, за что выражаю благодарность всем администрациям сельских поселений нашего района, и особенно администрации сельского поселения Нестеровское — за перевыполнение своего плана», — отметил секретарь призывной комиссии по району Хасан Цечоев.