В Сунженском районе с утра наблюдается хорошая явка избирателей в финальный день голосования

«Явка на утро хорошая, в пункты голосования приходят как пожилые, так и молодые люди, военнослужащие. Избирательная кампания организована с учётом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. На входе в помещения для голосования каждому избирателю бесконтактным способом измеряется температура, вручается набор средств индивидуальной защиты (разовые перчатки, маска) и ручка», — сказал собеседник издания.

Кроме того, также на участках имеются дезинфицирующие средства для обработки рук.

Избирательные участки будут работать до 20:00, затем начнётся подсчёт голосов.

«Призываем жителей района прийти на свои участки и реализовать свое конституционное право, проголосовать за будущее страны и малой Родины. Успейте отдать свой голос!», — сказал представитель администрации.