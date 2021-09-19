Выборы

В Сунженском районе с утра наблюдается хорошая явка избирателей в финальный день голосования

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Начался финальный день выборов депутатов Государственной Думы и Народного Собрания республики, все 16 избирательных участков Сунженского района в полной готовности и принимают избирателей. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в местной администрации.

«Явка на утро хорошая, в пункты голосования приходят как пожилые, так и молодые люди, военнослужащие. Избирательная кампания организована с учётом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. На входе в помещения для голосования каждому избирателю бесконтактным способом измеряется температура, вручается набор средств индивидуальной защиты (разовые перчатки, маска) и ручка», — сказал собеседник издания.

Кроме того, также на участках имеются дезинфицирующие средства для обработки рук.

Избирательные участки будут работать до 20:00, затем начнётся подсчёт голосов.

«Призываем жителей района прийти на свои участки и реализовать свое конституционное право, проголосовать за будущее страны и малой Родины. Успейте отдать свой голос!», — сказал представитель администрации.

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