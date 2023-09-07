В Сунженском районном ДК в преддверии выборов провели субботник

По словам информатора, в преддверии муниципальных выборов, которые пройдут 10 сентября, здесь провели субботник. Внутри здания частично покрасили стены, на фасаде обновили государственные флаги, вычистили двор и побелили деревья вдоль дороги, ведущей к Дому культуры.

«Избирателей будет принимать сияющий чистотой и свежестью ДК», — добавил собеседник.