В Сунженской центральной библиотеке Ингушетии вспоминали прорыв блокады Ленинграда

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, доклад библиотекарей о тяжёлых днях жестокой блокады и о проявленном героизме советских граждан сопровождался показом слайдов.

Участникам мероприятия представили книжную выставку «Прорыв блокадного кольца» из двух разделов «Война! Твой горький след и в книгах, что на полке» и «Война в стихах, песнях и прозе».

Представители библиотечной системы декламировали стихи о блокадном Ленинграде, после чего аудитории продемонстрировали видео, на котором Ольга Берггольц читала стихи собственного сочинения из блокадного цикла.