В Сунженской центральной библиотеке Ингушетии вспоминали прорыв блокады Ленинграда

0

В ходе памятного мероприятия в Сунженской центральной библиотеке его участникам рассказали о трагических событиях периода ВОВ, связанных с блокадой города на Неве.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, доклад библиотекарей о тяжёлых днях жестокой блокады и о проявленном героизме советских граждан сопровождался показом слайдов.

Участникам мероприятия представили книжную выставку «Прорыв блокадного кольца» из двух разделов «Война! Твой горький след и в книгах, что на полке» и «Война в стихах, песнях и прозе».

Представители библиотечной системы декламировали стихи о блокадном Ленинграде, после чего аудитории продемонстрировали видео, на котором Ольга Берггольц читала стихи собственного сочинения из блокадного цикла.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия попала в тройку регионов-лидеров рейтинга госпабликов в сфере здравоохранения
Ингушетия демонстрирует прорыв в рейтинге эффективности управления
Все учреждения культуры Ингушетии оснащены необходимыми музыкальными инструментами
Фатиму Албакову утвердили в должности ректора Ингушского госуниверситета
Задача властей в Год педагога и наставника — привлечь внимание к профессии учителя — Калиматов
НБ Ингушетии получила в дар от вдовы балкарского поэта Кайсына Кулиева издания, посвященные его памяти
Филармония Ингушетии принимает активное участие в проекте «Культура для школьников»
Юные самбисты Назрановского района успешно выступили на первенстве Ингушетии
В Ингушетии завершился проект «Школа юных корреспондентов»
Ингушский футболист Солтмурад Бакаев в составе «Рубина» забил очередной гол
Россия и Саудовская Аравия договорились о проведении сезона хаджа 2023 года

Главное

Яндекс.Метрика

 