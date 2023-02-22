Политика

В своем Послании Президент России уделил особое внимание системе образования — вице-премьер Ингушетии

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Вице-премьер — министр образования Ингушетии Эсет Бокова

Вице-премьер — министр образования Ингушетии Эсет Бокова прокомментировала Послание Президента России Федеральному собранию.

По её словам, в своем обращении глава государства уделил особое внимание системе образования страны. В частности, Владимир Владимирович отметил, что к концу текущего года в России будет отремонтировано порядка 3,5 тысячи школ, большинство из них находится на сельских территориях. Такая работа идет во всех регионах страны, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

«Благодаря инициированной Президентом Российской Федерации масштабной программе по капитальному ремонту школ сегодня наши дети имеют возможность обучаться в комфортных условиях», — подчеркнула Бокова.

Она также отметила, что в Республике Ингушетия в прошлом году отремонтировано 13 школ в рамках проекта «Модернизация школ систем образования». В 2023 году еще в 16-ти общеобразовательных организациях планируется проведение реконструкции, которая включает в себя укрепление фундамента, замену кровли, потолков, межэтажных перекрытий, окон и дверей. Также в подлежащих ремонту школах планируется обновить систему отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и пожаротушения.

Работа по созданию новых мест в общеобразовательных организациях и учреждениях дошкольного образования в регионе также ведется активными темпами. Так, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 11 школ и 10 детских садов, а также пристройки двух дополнительных корпусов в дошкольных учреждениях.

«Несомненно, глава государства уделяет огромное внимание социальной сфере. Именно благодаря этому мы все сегодня являемся свидетелями позитивных изменений, которые происходят в системе образования региона, в числе которых строительство новых школ, открытие инновационных площадок гуманитарного и технического профилей, запуск центра для одаренных детей «Олимп», реконструкция образовательных организаций и многое другое», — заключила вице-премьер.

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