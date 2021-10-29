В связи с годовщиной трагических событий осени 1992 года 500 малоимущих семей Ингушетии и Пригородного района получат продуктовые наборы

«Пятьсот семей из Пригородного района, разных уголков Ингушетии, семей без вести пропавших в те трагические дни 29 и 30 октября получат продуктовые наборы. В состав наборов входят мясо, мука, сахар, рис, макароны, чай, подсолнечное масло», — сказал представитель Миннаца.

По его словам, средства на приобретение продуктовых наборов выделены из Национального фонда развития Ингушетии.

Ранее в Миннаце газете «Ингушетия» сообщили, что 30 октября в10:00 мск в Назрани на Мемориале памяти жертв осени 1992 года состоится траурное мероприятие и поминальная молитва, приуроченные к годовщине трагических событий осени 1992 года и Дню памяти жертв политических репрессий

«Все мероприятия пройдут при строгом соблюдении противоэпидемических требований и санитарных норм. Во избежание рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, гражданам, входящим в группу риска (люди старше 65 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями), рекомендуется по возможности избегать очного посещения мест массового пребывания», — отметил представитель Миннаца.

По его словам, всех участников акции организаторы обеспечат средствами индивидуальной защиты, за соблюдением социальной дистанции будут следить волонтеры.