В течение двух лет в горной Ингушетии газифицируют детский лагерь «Эрзи»

Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что работа будет проводиться в рамках программы развития газоснабжения и газификации субъектов России на 2021-2025 годы.

По его словам, газовой компанией уже ведется разработка технико-экономических обоснований строительства, вскоре специалисты приступят уже непосредственно к работам.

Махмуд-Али Калиматов напомнил, что в текущем году в лагере ведется капремонт. Средства на это выделены фондом «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева. А газификация объекта позволит обеспечить отопление, горячую воду и комфортные условия проживания для детей и сотрудников

«Это не просто восстановление зданий и инфраструктуры, но и инвестиция в будущее наших детей», — подчеркнул Глава, поблагодарив Микаила Гуцериева и компанию «Газпром межрегионгаз».

«Это совместное усилие и наша общая ответственность перед нашими детьми. Планируем сделать «Эрзи» круглогодичным, это даст региону возможности для развития детского туризма и проведения различных мероприятий республиканского и северокавказского значения. И для этого есть все условия — лагерь находится в самом экологически чистом Джейрахском районе. Вокруг кроме лесистых гор находятся облепиховые рощи, растут хвойные деревья. Неподалеку находится Шоанский ледник, каньон реки Ассы, а также уникальные памятники культурного наследия и многое другое», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.