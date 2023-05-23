В течение недели сотрудники МЧС по Ингушетии 6 раз выезжали на тушение пожаров
В течение недели, с 16 по 23 мая, сотрудники МЧС по Ингушетии 6 раз выезжали на тушение пожаров, спасено четыре человека.
В целях предотвращения пожаров, травматизма и гибели людей, сотрудниками чрезвычайного ведомства с жителями республики проводились разъяснительные беседы с охватом более 3,2 тыс. человек.
Также в СМИ проведена работа по информированию населения о мерах безопасного поведения на водоемах.
В МЧС призвали жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту и не оставлять детей без присмотра.